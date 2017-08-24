(併)世大運》射箭反曲弓 中華男女團同摘銀

台北世大運射箭項目24日進行男子反曲弓團體金牌戰，中華隊彭士誠（左起）、鄧宇成及魏均珩以0比6敗給南韓隊，摘下銀牌。（黃世麒攝）

中華隊鄧宇成（左起）、彭士誠及魏均珩以0比6敗給南韓隊，摘下銀牌。（黃世麒攝）

台北世大運射箭項目24日進行女子反曲弓團體金牌戰，中華隊彭家楙（右起）、譚雅婷及雷千瑩兩度與南韓隊戰成平手，在加射的第5回合決勝戰不敵對手滿分完美演出，最後以4比5敗給南韓，摘下銀牌。（黃世麒攝）

中華隊雷千瑩（右起）、譚雅婷及彭家楙兩度與南韓隊戰成平手，在加射的第5回合決勝戰不敵對手滿分完美演出，最後以4比5敗給南韓，摘下銀牌。左一為教練倪大智。（黃世麒攝）

台北世大運射箭項目24日進行男、女子反曲弓團體金牌戰，男子團體部分，中華隊魏均珩、彭士誠及鄧宇成以0比6敗給南韓隊，摘下銀牌。

女子團體部分，中華隊彭家楙、譚雅婷及雷千瑩兩度與南韓隊戰成平手，在加射的第5回合決勝戰不敵對手滿分完美演出，最後以4比5敗給南韓，摘下銀牌。

(中時)