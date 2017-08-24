前瞻包裹表決國民黨團要告？蘇嘉全：他們的自由
因應前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案，國民黨立法院黨團24日再度召開黨團大會，黨團總召林德福會前受訪表示，國民黨立委的每個提案都有依規定完成連署，若今天蘇嘉全要包裹表決，漠視在野黨立委的提案，整個立法院會將永無寧日，國民黨團也將對蘇嘉全提告。
立法院長蘇嘉全24日針對國民黨立院黨團擬提告表示，他絕對依議事規則來處理，國民黨團要怎麼做，是他們的自由。若因有政黨恐嚇，就無法處理議案，這個國會存在做什麼？
(中時)
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