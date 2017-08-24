軌道工業本土化商機說明會 逾百家廠商參與
台灣軌道工業本土化商機說明會今（24）日登場，高鐵、台鐵等軌道業者釋出上百億採購金額，吸引超過100家國內廠商共同參加，近年已有協助高鐵維修本土化經驗的春雨、佳豐及中科院等廠商機構並於現場擺攤，說明實際應用案例。
高鐵營運長陳強指出，自2007年通車營運以來，高鐵即針對車輛、號誌、通訊、軌道電力及場站機電等各項系統進行自主維修，透過與國內廠商合作，進行維修替代性物料開發，平均每年節省約8千萬元的維修成本，不僅有助於高鐵營運，對於國內相關廠商及供應鏈也是未來發展商機。
高鐵針對未來10年本土化維修需求，規劃分為車輛、電力、號誌、軌道、通訊、場站機電及土建設施6大系統，包含檢修維修物料、電力監視裝置、照明系統、磨軌工程、資訊顯示系統等，總品項共135項。
與高鐵合作10年時間的春雨集團，取得國際軌道行業標準認證，主要提供高鐵列車所需螺絲等零件。此外，近年更成功拓展海外軌道市場，先後與龐巴迪(Bombardier)、瑞鐵 (Railtech)、三菱重工(Mitsubishi Heavy)等國際知名廠商合作。
台灣高鐵自2012年向日本採購4組新列車，並於2013年至2015年間陸續投入營運服務，列車座椅由佳豐公司承攬設計安裝，另台鐵、北捷、機捷等也皆採用佳豐生產座椅。
中科院則協助高鐵投入多項重要零件開發製造，包括集電弓頭組件、磨光器、防震橡膠及緩衝片、減震器頭、列車側邊蓋板膠條、列車車輪碟盤所需螺母、墊圈等。
(工商)
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