專偷女子內衣褲穿戴嗅味道 男子遭逮
高雄市湖內區出現一名專偷內衣褲大盜連續犯案，近日多處出租套房已有六名被害女子晾曬在戶外的內衣褲莫名其妙不見，甚至還有人前後遭竊取2次，害得住戶人心惶惶，氣得向警方報案，湖街警方接獲民眾報案後，立即調閱附近監視器偵辦，鎖定一名63歲的韓姓男子，日前通知其到案說明，韓姓男子到案後，在警方提出監視器鐵證後，啞口無言，向警方坦承前後共竊取7次女用內衣褲，全案依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。
據了解，63歲的韓姓男子在幾年前就已經有偷內衣褲的前科，並表示知道偷竊女性內衣褲是不對的行為，但是就難以控制，只要看到晾在戶外的女用內衣褲，就會有一股衝動想要嗅聞味道並穿戴它，此舉讓被害人看了直呼「好噁心！」痛罵偷內衣褲大盜「實在有夠變態!」
警方調閱現場監視器畫面，發現韓姓男子常選擇清晨內衣褲已晾乾時犯案，還會一一挑選晾在外面的內衣褲，尤其特別喜歡針對深色系內衣褲下手，行竊時還一度因為緊張而把內衣褲掉在地上，真是令眾人傻眼。
湖街警方前往韓姓男子住處，並未發現任何所偷竊的女用內衣褲，韓姓男子供稱，因與妻兒同住，所以偷取來的內衣褲嗅聞味道、穿戴後，都已丟棄在附近大排水溝內，前些日子大雨可能沖走，韓姓男子哀求警方不要讓妻兒知道這件事，訊後仍依竊盜罪嫌函送偵辦。
(中時)
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