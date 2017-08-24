小S致敬cosplay「紅衣小女孩」 網友看了已閃尿！

小S扮「紅衣小女孩」在電梯拍照，嚇壞眾人。(取材自小S臉書)

台灣靈異傳說改編的《紅衣小女孩》推出後大開紅盤，今年再推出續集《紅衣2》，除了原班底許瑋甯、黃河外，楊丞琳、高慧君也加入主演行列，上映前已引發討論狂潮，人氣也反映在票房上，目前已突破2千萬，堪稱今年農曆7月「最強鬼片」，話題女星小S也搭上這波熱潮，在臉書曬出「致敬照」，不寒而慄的恐怖氛圍，讓網友直呼恐怖到無法直視！

小S也推《紅衣2》，直呼「紅潮來襲」。(中時資料照片)

《紅衣小女孩2》熱映中，小S也用行動表示支持，昨一過半夜12點，立刻在臉書分享自己的cosplay紅衣照，只見她身穿紅色連身洋裝、雙手伸直自然垂下，一頭黑髮四散遮蓋沒有表情的臉龐，只露出一抹紅唇，就這樣獨自站在電梯的角落，搭配陰暗的燈光，恐怖氣氛百分百。

小S不只cosplay恐怖，連打字都滲出驚悚味兒，寫下：「不要搭電梯，也不要照鏡子，不然⋯⋯⋯⋯我也不知道會怎樣」，直呼續集比上一集更讓人期待，「冥界天后」果然是票房保證，網友看了則直呼「你不要這樣好不好，真的很像」，直呼小S宛若成人時尚版的「紅衣小女孩」，還有人說滑到這張照嚇得立刻打開房間的燈，語重心長表示「這門一開會閃尿」。

(中時電子報)