擔心美國政府關門 聯邦雇員心慌慌

美國總統川普在鳳凰城造勢會上說，國會若不通過美墨建牆的撥款，他只好讓政府關門。許多邦政府雇員擔心，10月1日新財年度開始後，政府和國會間對預算無法達成共識，可能真的導致政府機構關閉。

暑期國會休會前，眾院通過部分2018財年預算案，復會後能如期通過白宮的預算案，目前仍不清楚。全美約有210萬聯邦政府受薪雇員，2013年時，聯邦政府曾因沒錢被迫關門16天，除緊急政府員工，全被要求休兩周無薪假，導致政府處於半停擺，許多家庭和個人經濟拮据。

(中時)