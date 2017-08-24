彰化市長爭取補強興建「南外環道」

彰化市長邱建富、縣議員林世賢爭取大埔截水溝堤岸道路，補強興建「彰化市南外環道」。（吳敏菁翻攝）

彰化市長邱建富、縣議員林世賢爭取大埔截水溝堤岸道路，補強興建「彰化市南外環道」。（吳敏菁翻攝）

彰化市南區往中山高速公路車輛，隨著中山路交通流量日增，在中央路、中華西路段等形成堵塞，彰化市長邱建富、縣議員林世賢爭取大埔截水溝堤岸道路，補強興建「彰化市南外環道」，起點台19線彰水路，終點中興路，全長4500公尺，初估闢建經費約需24億2千多萬元，紓解交通瓶頸。

彰化市長邱建富、議員林世賢24日上午進行現行現場會勘，表示將透過生活圈道路的名義向中央爭取補助，未來興建方式包括懸臂、高架、平面與箱涵等總合施工法。

邱建富表示，興闢彰化市南外環道，能解決花壇、彰化南區銜接高速公路的阻塞，促進區域繁榮發展。涵蓋區域包括中興路、大埔、延平里、延和里、南瑤里、南興里等地以及往南靠近彰化市的花壇鄉等區。

林世賢指出，大埔排水溝建於前縣長黃石城任內，對南區排水有相當貢獻，但堤岸道路目前已不敷交通需求，盼納入生活道路圈規劃，爭取中央補助。

(中時)