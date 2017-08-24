吵死了！「中國天眼」半年吸引400萬遊客 難測外星信號

由於身為世界最大的單口徑射電望遠鏡，「中國天眼」所在的貴州省平塘縣已成為最夯的旅遊景點之一，但是今年上半年，就吸引了400萬遊客，預料全年將有上千萬遊客湧入。但由於人潮源源不絕，已影響到原本的科學觀測用途。（圖/中新社）

歷時22年打造，位於中國貴州省的球面射電望遠鏡2016年9月25日已啟用。這世界最大的500米口徑望遠鏡有「中國天眼」之稱，據中國政府8月發佈的統計數字顯示，單是上半年，貴州省平塘縣就湧進了近400萬遊客。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，光是5月30日的端午節當天，約有22萬人為了一睹這世界之最的望遠鏡，擠進這中國西南方偏遠的山區。

而當天湧入的遊客人數，為一整年間，跑到波多黎各阿雷西博天文台（Arecibo Observatory），觀賞世界第二大同類望遠鏡遊客的近兩倍。

當初中國會建這「天眼」，是為了幫助科學家更了解宇宙，而它所負擔的重責大任，包括接收並錄下源自外星的信號。可是前提在於，它必須設置在寂靜，並與世隔絕的地區。然而，蜂擁而入的旅客卻改變了原本的環境。

一名當地旅遊官員說，預料「中國天眼」今年共將吸引來上千萬遊客，而其中多數都是中國人。他說，如今貴州有了世界新奇景，吸引來的遊客將會和造訪北京長城的人一樣多。

雖然人聲鼎沸，但平塘縣靠旅遊觀光，上半年的營收達46億人民幣（近210億新台幣），較去年同期增加了40％。

(中時電子報)