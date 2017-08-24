未受颱風影響 麻豆文旦產量上看6萬噸

今年麻豆文旦未受颱風影響，產量上看6萬公噸，零售價每台斤平均約60元。（麻豆區農會提供）

擁有百年歷史的麻豆文旦，銷售量連年穩居全台第一，今年麻豆農會以「相御麻豆 柚見幸福」為主題，本周末於台北希望廣場舉辦「106年產銷履歷文旦柚暨農特產品行銷活動」，邀請全國民眾一起品嚐。

麻豆區農會總幹事孫慈敏親自表示，颱風侵台向來是農民的一大考驗，幸好今年颱風並未對麻豆文旦造成損傷，預估今年產量上看6萬公噸，零售價每台斤平均價60元左右，消費者無需大傷荷包就能品嚐到全台最棒，且具有產銷履歷驗證的文旦。

孫慈敏強調，麻豆文旦每年推行產銷履歷驗證，為消費者進行食安把關，也讓麻豆文旦的甜度及果肉品質均保持在水準之上，因此麻豆文旦一直都是中秋節前夕，民眾自用送禮兩相宜的最佳選擇。

麻豆區農會表示，今年的行銷活動規劃有展售攤位，將同時間向民眾介紹來台自麻豆，台灣第一個通過產銷履歷驗證的加工食品「晶鑽柚子茶」，以及產地熱銷的農特產品，如柚花滋養洗髮乳、柚花淨白沐浴乳等。

「106年產銷履歷文旦柚暨農特產品行銷活動」8月26(六)、27(日)於台北希望廣場(台北市林森北路和北平東路交叉口)舉行，及9月2日(六)、3日(日)則在麻豆區公所廣場舉辦。

(中時)