男高速衝過臨檢站 吃上9萬罰單

黑色轎車衝過臨檢站，吃上9萬罰單。（柯宗緯翻攝）

三民一警方今晨大動作執行酒駕臨檢。（柯宗緯翻攝）

真是囂張！今天清晨三民一分局警方執行酒駕臨檢勤務，1輛黑色轎車不聽從指示停車接受盤查，竟還加速衝過臨檢站，險些撞到執勤的員警，大批警力見狀上前追捕，但黑車逃逸無蹤，警方事後查出車主是設籍台南的26歲黃姓男子，由於拒檢形同酒駕，將吃上9萬罰單。

三民一分局指出，為積極預防酒後駕車事故，遏止酒駕歪風，經分析轄區內酒後駕車易肇事路段後，選定中華二路、九如二路口，規劃取締酒後駕車臨檢勤務，透過設置管制站臨檢方式，動員20名警力，積極取締酒後駕車。

勤務從24日凌晨1時開始至2時30分結束，取締酒後駕車7件，包括呼氣酒精濃度0.25mg/L以上違反刑法公共危險罪移送法辦4件、0.15mg/L以上未達0.25mg/L掣單舉發2件，及行經取締酒後駕車測試檢定處所，不依指示停車接受稽查逕行舉發1件。

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(中時)