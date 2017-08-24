高原利器增援西藏 中國車載155毫米新榴彈砲曝光

近日網路上曝光了中國最新的PCL181型車載加榴炮用火車運輸往青藏高原的照片。(圖/取自網路)

正值中國與印度在錫金段邊境對峙之際，網路上近日流傳了一張疑似中國最新的PCL181型車載加榴炮被火車運往青藏高原的照片，該型炮疑似為52倍徑155毫米的榴彈炮，性能與05自行加榴炮類似，裝有液壓高平機與液壓輸彈裝置，機動性強、反應快、射程遠、威力大、成本低、自動化水平較高。

據《鳳凰軍事》報導，在照片流出前，中國已經在青藏高原部署了大批122毫米口徑車載榴彈炮，PCL181型榴彈炮的部署，勢必讓中國在青藏高原擁有更大的火力。155毫米車載加榴炮將傳統牽引火炮、牽引車、自動供輸彈系統、信息系統等集成為一體的新型炮兵壓制武器系統，全車重量約27噸。

反觀同樣是積極發展155毫米榴彈炮的印度軍方近期則是面臨了窘境，印軍日前透露印度國產的「丹努什」（Dhanush）榴彈炮因炮彈擊中炮口制退器，所以在日前3次試射中全都失敗了。

印度丹奴什榴砲彈。(圖/Wikipedia)

更早在上個月印度媒體也將更早前的測試失敗歸咎於中國的「劣質零件」，聲稱調查顯示「丹奴什」試驗失敗的原因，在於火砲使用的滾珠軸承尺寸偏差過大，原本印度準備要採購德國羅特艾德公司（Rothe Erde）的滾珠軸承，但供應商不但用中國的劣質產品代替德國貨，還偽造檢驗報告，才導致榴彈砲的失敗。

(中時電子報)