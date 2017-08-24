世大運》抗韓失敗 譚雅婷：盡力了
世大運中華代表團從昨晚棒球到今日的射箭男女反曲弓團體賽「抗韓」吞下3連敗，譚雅婷與魏均珩賽後表示，對手實力真的很強，我們盡力了。譚雅婷說，下午的個人決賽將全力以赴，希望能留下金牌。
從昨晚到今天晚上中華隊將與韓國隊展開5連戰，雖然棒球3比6落敗，今日上午的射箭男團0比6、女團4比5都敗下陣來，但下午射箭女子個人譚雅婷將迎戰韓國姜彩榮，晚上男籃再戰強敵，止敗希望先看譚雅婷，否則就只能期盼男籃健兒加油了！
中華女子射箭隊教頭倪大智說，前三局結束2比4落後，第四局逆境中獲勝，將戰線拉至決勝局，即便最終還是輸了，選手的拚戰精神仍值得嘉許。
譚雅婷表示，輸得有點可惜，但證明一件事情，我們還有進步空間；老大姐雷千瑩說，不給給全隊100滿分，至少也有金牌等級的表現，最難能可貴的是熱情觀眾激勵著選手們的腎上腺素，感謝國人支持與鼓勵。
魏均珩表示，老實說大家都希望能擊敗韓國隊，昨晚看了棒球賽，選手們都已盡了力，今天大家都在同一個起跑點，我們不是輸給對手，而是輸給自己，未來還要努力加強訓練才行。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。