世大運》抗韓失敗 譚雅婷：盡力了

台北世大運射箭項目24日進行女子反曲弓團體金牌戰，中華隊彭家楙（右起）、譚雅婷及雷千瑩兩度與南韓隊戰成平手，在加射的第5回合決勝戰不敵對手滿分完美演出，最後以4比5敗給南韓，摘下銀牌。（黃世麒攝）

世大運中華代表團從昨晚棒球到今日的射箭男女反曲弓團體賽「抗韓」吞下3連敗，譚雅婷與魏均珩賽後表示，對手實力真的很強，我們盡力了。譚雅婷說，下午的個人決賽將全力以赴，希望能留下金牌。

從昨晚到今天晚上中華隊將與韓國隊展開5連戰，雖然棒球3比6落敗，今日上午的射箭男團0比6、女團4比5都敗下陣來，但下午射箭女子個人譚雅婷將迎戰韓國姜彩榮，晚上男籃再戰強敵，止敗希望先看譚雅婷，否則就只能期盼男籃健兒加油了！

中華女子射箭隊教頭倪大智說，前三局結束2比4落後，第四局逆境中獲勝，將戰線拉至決勝局，即便最終還是輸了，選手的拚戰精神仍值得嘉許。

譚雅婷表示，輸得有點可惜，但證明一件事情，我們還有進步空間；老大姐雷千瑩說，不給給全隊100滿分，至少也有金牌等級的表現，最難能可貴的是熱情觀眾激勵著選手們的腎上腺素，感謝國人支持與鼓勵。

魏均珩表示，老實說大家都希望能擊敗韓國隊，昨晚看了棒球賽，選手們都已盡了力，今天大家都在同一個起跑點，我們不是輸給對手，而是輸給自己，未來還要努力加強訓練才行。

(中時電子報)