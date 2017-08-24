兩岸學生合作創佳績　明道材料系研究論文獲獎

明道大學材料系教授丁挺洲(右一)帶領實驗室團隊獲獎。（明道大學提供）

明道大學材料系教授徐力行(右一)帶領實驗室團隊獲獎。（明道大學提供）

明道大學材料系研究作品「太陽能教具設計及應用」引起現場評審熱烈回響。（明道大學提供）

明道大學材料系學生發表「齒輪的邏輯學習應用」獲第二等獎。（明道大學提供）

明道大學材料與能源工程學教授徐力行及丁挺洲，帶領兩岸學生參與「2017第8屆全球華人探究學習創新應用大會(GCCIL2017)」，並發表研究作品與論文，獲得第一及第二等獎項。

「第8屆全球華人探究學習創新應用大會」近期於在四川成都舉行，明道大學材料系15名師生出席活動，其中材料系教授徐力行帶領實驗室學生發表「太陽能教具設計及應用」，而同系教授丁挺洲團隊發表「齒輪的邏輯學習應用」，分別榮獲第一及第二等獎項。

徐力行表示，這次的參賽團隊成員有台灣學生和大陸研修生，透過參賽擁有相同目標，讓兩岸學生一起研究，學術理念互相交流，產生新的激盪。

在個人競賽方面，材料系碩一生徐浚翔發表的研究論文「3D列印於偏鄉教育教學活動初探」，題目新穎，論文探討偏鄉中小學生的學習困境，關懷弱勢的角度也榮獲二等獎。

(旺報)