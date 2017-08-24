天鴿颱風侵襲大陸東南沿海 已致12人亡

23日中午12時50分前後，今年第13號颱風「天鴿」在廣東珠海南部沿海登陸，登陸時風力14級（每秒45公尺）。綜合陸媒報導，目前共造成12人死亡。

據大陸央視報導，澳門民防行動中心統計，截至24日淩晨4點30分，天鴿襲澳導致8人死亡153人受傷。

新京報報導稱，截至23日下午5點，珠海市農作物受災面積3萬畝，2人死亡，倒塌房屋275間，直接經濟總損失55億元人民幣，部分地區出現停水停電，部分道路因為樹木倒伏通行受阻。

據南方都市報報導，受強颱風影響，廣東中山市有2人不幸遇難。當地西區下閘西河東路，1名騎摩托車的中年女子連人帶車被大樹砸中身亡；坦洲大友市場1名男子在颱風中徒手撐貨車被壓當場身亡。

(中時)