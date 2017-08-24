林全指示：葉俊榮親督世大運賽期及閉幕維安
行政院長林全今（24）日指示內政部長葉俊榮親自督導世大運賽事期間及8月30日閉幕典禮的維安工作，強化各項整備工作，務必讓賽會順利、安全、圓滿完成。
林全上午在行政院院會稱許我國世大運選手在本屆賽事表現非常優異、屢創佳績，同時也提示做好賽事期間及閉幕典禮的維安。
他說，世大運開幕當日，部分陳抗人士對選手製造干擾的舉動，不僅傷害了台灣的國際形象，更險些使所有辛苦籌辦賽會同仁的努力付諸流水，除了要嚴厲譴責，依法嚴辦，也絕對不可再有類似情形發生。
行政院發言人徐國勇在院會後記者會，轉述林全在院會的裁示。
在院會後記者會，媒體提問，林全指示葉俊榮親自督導，是否意味世大運之後的維安由中央指揮？徐國勇說，整個維安部署還是按照原來計畫，整個指揮系統還是在台北市政府，中央會給予全力支援。台北市政府維安需要支援時，中央不遺餘力全力支援，在支援的過程中，林全要求內政部長督導，也就是支援要到位。
徐國勇表示，整個世大運的維安，是由台北市政府總責其成，市府指揮，中央援助，現在因為開幕那天發生問題，警政還是有一條鞭的問題，所以在這部分林全責成相關部會全力支援，尤其是警政署，由於警政署屬於內政部，所以要做督導的工作。
(中時)
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