9成5最重視早餐！台灣人瘋曬美食 5大特色飯店朝食吸客
台灣近年來吹起食尚早餐風潮、瘋曬朝食美味，根據全球線上旅遊平台調查，除了價錢之外，有超過9成的台灣旅客認為，早餐是訂房考量的最重要飯店服務。看準台灣旅客旅遊愛好，不只飯店推出輕食、buffet、異國特色美食吸客，亦有旅遊業者聯手台、韓飯店祭出訂房免費送吃早餐，以下就來搶先看現在台灣飯店正夯哪些特色飯店早餐吧！
早餐就是要吃好、吃滿，才有滿滿的活力盡情玩樂！根據全球線上旅遊平台Expedia公布2016年「亞太區旅客飯店禮儀調查」，旅遊訂房選擇除了房價預算考量，有95%台灣旅客訂房時，最重視的飯店服務是早餐美味度。
台灣旅客對於早餐的重視，也讓各家飯店紛紛推出不同特色餐點，提供蚵仔麵線、粵式料理等特色早餐。例如台北晶華酒店柏麗廳早餐遠近馳名，提供各國料理到在地小吃蚵仔麵線，其中必吃西式麵包，尤其是鬆餅與馬芬蛋糕，吸引不少饕客前來。
而日月潭的雲品溫泉酒店，除了有提供7大主題美饌的丹彤餐廳，三面環湖的雲水坊能一邊欣賞湖景，一邊享用茶香濃郁的品茶餐。而在後山美景環繞的花蓮翰品酒店，無毒美饌吸引不少人前往用餐，特別的是不僅能享受到中、西式的料理，還能吃到獨特的粵式料理。
或是台北雀客旅館，從空間到餐點都營造出濃厚美式風格，運用台灣食材，創造出獨特美式風味早餐。另西門町的町．記憶旅店，木質調擺設散發出回家般的懷舊氛圍；入住的旅客可以手持旅店發放的「糧票」，到旅館內的cho café享用早餐，美式輕食早餐和麻糬鬆餅都是到此必吃的美味早餐。
暑假即將接近尾聲，旅遊業者搶攻台人愛吃早餐商機，精選出全台、首爾、釜山等62家高訂房率飯店，聯手推出「你訂飯店，免費請你吃早餐」活動，提供旅客能享用最具台灣味特色早餐，還能在韓國首爾五星級華克山莊大飯店的餐廳The View，在漢江景色中愜意享用buffet；釜山皇冠海港飯店配著最強海景，吃著自助式早餐開啟最美好的早晨。即日到9月10日前於Expedia選擇入住合作飯店，至12月10日前皆可出發。
(中時電子報)
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