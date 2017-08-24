用影像做好事！新北市首創影像公益平台

新北市政府新聞局與「新北市紀錄片獎」的優勝導演們，結合府內社會局、衛生局、勞工局，推出國內第一個由公部門營運管理的「影像公益平台」。（葉書宏攝）

新北市政府新聞局與「新北市紀錄片獎」的優勝導演們，結合府內社會局、衛生局、勞工局，推出國內第一個由公部門營運管理的「影像公益平台」。（葉書宏攝）

新北市政府新聞局與「新北市紀錄片獎」的優勝導演們，結合府內社會局、衛生局、勞工局，推出國內第一個由公部門營運管理的「影像公益平台」。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫受訪。（葉書宏攝）

安得烈食物銀行執行長羅紹和。（葉書宏攝）

新北市政府新聞局與「新北市紀錄片獎」的優勝導演們，結合府內社會局、衛生局、勞工局，推出國內第一個由公部門營運管理的「影像公益平台」，結合社會大眾愛心善款，由曾獲新北市紀錄片獎首獎的導演周文欽執導，為公益團體「安得烈食物銀行」拍攝首支公益廣告，於今（24）日首度公開發表，新北市長朱立倫特別出席影片發表會，期許透過影像的力量，讓弱勢團體獲得更多社會關注，並呼籲各界共同為弱勢家庭盡一份心力。

朱立倫表示，社會上有許多關懷弱勢的公益慈善團體，市府非常鼓勵與支持，但若要讓社會更加了解這些公益團體，進而願意捐助愛心與支持，則必須藉由影像的力量，透過各平台將訊息傳遞給社會知道。

他提到，新北市率全國之先首創影像公益平台，結合民間力量，希望讓影像創作發揮更大效益，共同為社會公益盡一份心力，讓台灣社會的角落更加溫暖。

安得烈食物銀行執行長羅紹和說，弱勢關懷團體或非營利組織長期以各種形式幫助社會邊緣的家庭度過難關，而安得烈食物銀行每月以「膳糧食物包」、「嬰兒食物包」援助在成長階段的孩子，免於家庭貧困所帶來的飢餓。

周文欽說，為了忠實呈現出弱勢家庭孩童的處境，本片以紀錄片的拍攝手法，跟拍安得烈食物銀行走訪案家、包裹食物箱的過程，深入了解食物銀行運作及弱勢孩童真實的生活處境，再輔以先前遠赴非洲拍攝「舊鞋救命」的紀錄片經歷，轉化成30秒CF的腳本。

新聞局表示，鑑於國內有越來越多的弱勢團體或非營利組織，因為外界捐款減少，必須自行設法募款，但往往很難讓外界了解他們的困境和實際需要，所以新北市以「共享」概念創造影像公益平台，希望藉由制度化的委員審核機制，由有受助需求的社福團體提出企劃，再媒合有愛心及意願的導演，一起用影像說故事，用影像做好事。

(中時)