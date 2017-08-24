飼老鼠咬布袋！蒜頭失竊逮到自家人
雲林縣水林吳姓老農民將曬乾後的蒜頭留做種，昨日凌晨卻被偷走了2000斤，北港警方採證發現監視器遭人破壞，積極調閱沿線監視器，逮到吳姓男子及蔡姓少年，其中吳男被害老農的親姪孫，坦承因欠賭債而把腦筋動到自己人身上，老農大罵「飼老鼠咬布袋」！
警方查看失竊現場監視器電線遭以鎌刀破壞，積極過濾比對，發現犯嫌開著小貨車載運贓物離開，惟車牌號碼不清楚；積極訪查鄰近蒜頭盤商，花了半天的時間在元長鄉找到失竊蒜頭，收購蒜頭老闆說，是2名年輕人開貨車載著蒜頭來賣。
警方立刻循線找到蔡姓少年，他坦承收了吳姓男子2500元，偷開家裡的小貨車到蘇秦村竊取吳男叔公的蒜頭共80袋，並以1斤51元價格賣掉。
吳男遭逮後供稱，因為欠賭債，逼不得已才動歪腦筋；失主萬萬沒想到會是親姪孫，直呼「養老鼠咬布袋」，嫌犯也被依竊盜罪嫌法辦。
(中時)
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