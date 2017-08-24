弱勢學弟妹愁無電腦 清大校友樂扮及時雨

大一學弟妹苦無電腦可用，清華學長姐熱心募筆電。左起計財系學生簡暉恩、清華高爾夫球聯誼會長黃國欣、清華大學副校長周懷樸、清華校友高建隆、電機系學生田松立。(清華大學提供)

清華師長、校友、同學合影。(清華大學提供)

獲贈電腦的每位學生都在感謝狀上親自簽名，感念學長姐的心意。(清華大學提供)

「學弟妹別怕，有哥哥姐姐在。」清華大學開辦旭日獎學金，照顧經濟弱勢學子，校友也加入支持學弟妹的行列，連續兩年捐贈全新及二手筆電給買不起電腦的大一新生。清華校友組成的高爾夫球聯誼會長黃國欣說，人的一生一定需要貴人幫助，「我們這些學長姐有能力了，照顧學弟妹是應該的。」

清華從2013年開辦扶助弱勢生的旭日計畫，每年開學前都召開新生說明會，也歡迎家長參加。

清大副教務長陳榮順說，去年就有家長在說明會上憂心忡忡地詢問，是否需要幫孩子買筆記型電腦？如果負擔不起怎麼辦？負責募款的校長特助尹秀蓮立刻答應代向校友求援。

清華校友組成的高爾夫球聯誼會得知後，時任會長的彭榮達在通訊群組上登高一呼，去年開學前即募得22台筆電發給有需要的弱勢生。今年已是第二年發動為弱勢新生募集筆電的行動，此次共有28位會員送出46台筆電，包括12台全新、及34台二手筆電，提出申請的旭日生全都領得到。

陳榮順說，不少弱勢生家中從未擁有電腦，仍好學不倦，「據我了解，今年有2位旭日新生還用舊手機在有限頻寬下，上網學習本校微積分、普化等課程，這幾天他們陸續來領了筆電，應該就可以用筆電來看清華開的大學先修課程了。」

清華大學今年還特別安排曾經受助的旭日計畫學長姐來負責愛心筆電的申請及發放手續，受贈的新生也在一封已經由學長姐設計的感謝函上簽名，送回給捐贈者，表達感謝之意。

「貧窮不是恥辱，而是鍛練，會幫助你成長。」清華材料系校友黃國欣說，他的父親是公務人員，早年月薪只有6 百元，祖父是長工、從小住豬圈，都在困苦中成長。他認為，高爾夫球隊的成員目前都有些經濟基礎，能透過這種方式照顧為沒筆電發愁的學弟妹很有意義，「這已成為我們球隊的優良傳統。」

高爾夫球校友隊的元老會員、清華化學71級校友高瑞隆也說，他是農家子弟，父母不識字，9兄弟姊妹中也僅3位有機會讀書，「是學校給了我自信，教會我正直、自重。」他回憶當年的張昭鼎老師考試方式是發考卷給學生回去寫，24小時後交卷，只要求他們不要互相討論，但可以查書，「這樣的教育方式影響我一輩子。」

本次捐出5台公司汰換二手筆電的清華校友呂志鵬說，教育是翻轉命運的最大力量，只要有助學弟妹教育，他絕對義不容辭支持。

清華的校友高爾夫球隊捐助旭日獎學金已數年，本來是「你抓鳥，我捐助」，只要有人打出博蒂(Birdie ，某洞的成績低於標準桿一桿)，其他人就捐錢，後來規則改成抓鳥的球員也捐錢。

9月開學後即將為清華計財系一份子的旭日生簡暉恩來自單親家庭，母親因身體狀況無法外出工作，他從小就仰賴社會補助、獎學金及打工維生。簡暉恩原本擔憂上大學後生活費無著，先是得到今年度旭日獎助學金10萬元，如今又能領到筆電，「這一路上不用再擔心經濟問題，學業一定可以成長。」

剛考上清華電機系的旭日生田松立也感謝學長姊的扶助，「清華對我來說不只是頂尖大學，更代表許多人的幫助。」

出席捐贈儀式的學長黃國欣、高瑞隆今天除親手把筆電交到簡暉恩、田松立手中，還用力地擁抱學弟們，傳達校友們的心意。「你們家庭環境不好，但未來成就可能比大家都好！」高瑞隆對學弟說。

清華副校長周懷樸表示，旭日計畫不只提供弱勢生獎學金，也是讓弱勢生更順利進入清華的升學管道，目的在推動階段流動、社會翻轉。清華近年來，每年募款2千萬元，幫助2百位弱勢生，他們每人每年可領10萬元，4年下來就是40萬元，這在全國大學是領先的做法，也逐漸成為教育部的政策。

(旺報)