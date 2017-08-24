仁愛路世大運賽道今晚8時起禁停

世大運仁愛路將成為公路賽賽道，26、27日進行交管。（張立勳攝）

世大運26日將在凱達格蘭大道及仁愛路舉辦滑輪溜冰公路賽、田徑競走，27日仁愛路舉辦半程馬拉松，仁愛路將作為賽道，仁愛路一、二段及四段配合交管全線封閉，管制期間南北向完全禁止人車通行，交通局特別提醒，仁愛路路邊停車格今晚（24日）8時後，仁愛路重慶至建國路段將淨空不能停車，違反規定將被拖吊，至少會開罰900元。

交通局指出，26日凌晨0時至中午12時，仁愛路重慶至林森路段封閉快慢車道，建國至林森路段自凌晨4時封閉至上午10時30分；26日上午凌晨3時至中午12時，新仁愛路快車道封閉延吉至光復路段、光復至市府路段快慢車道都封閉。

競走場佈、撤場已自今天上午8時起管制新仁愛路市府到基隆路段，將管制到29日上午6時；滑輪溜冰場佈及撤場則從25日上午8時至26日凌晨0時，管制凱道重慶南至公園路段。

27日凌晨3時至早上10時，仁愛路杭州至光復路段，將封閉快車道，光復至市府路段則是快慢車道都封閉，南北向替代道路可選擇重慶、建國高架、基隆路地下、松仁路。

(中時)