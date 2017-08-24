雨後積水多 台南登革熱防治中心籲「勿養蚊」

衛生福利部疾病管制署公布，截至 8月20日止，全國境外移入病例共189例（台南市11例），本土病例3例，近日受天鴿颱風影響導致降雨，請民眾於雨後1週內務必加強巡查居住環境及所有空地空屋，落實「巡、倒、清、刷」清除積水容器及積水處，避免孳生病媒蚊及受罰。

台南市登革熱防治中心執行8個行政熱區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區及仁德區）誘卵桶監測，比較第33週與第32週監測結果，第33週共監測2880點，總卵粒數5萬2996顆，平均每個陽性點監測到34粒卵，高於第32週平均陽性點28粒卵，且總卵粒數比第32週多出1萬3721粒卵；另52,996粒卵中，戶內有4,241粒卵，戶外有48,755粒卵，顯示家戶內仍有成蚊活躍，稍不注意，就養蚊害人又害己。

暑假尾聲開學在即，登革熱防治中心籲請民眾仍需提高警覺不可鬆懈，出國前將住家環境可造成積水容器先清除，出國期間做好防蚊措施，返國後自主健康管理2週，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀時，請立即就醫勿服用退燒藥，就醫時主動告知旅遊史，以利及早診斷治療，衛生單位即時進行相關防治措施，維護個人、家人及社區的健康。

(中時)