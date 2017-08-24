侯友宜和老婆第一次約會　竟是女方請客

新北市副市長侯友宜參加直播。（葉書宏翻攝）

新北市政府搭上「直播電商」熱潮，在七夕前於臉書銷售與義賣宗教文創商品，同時送出300條月老紅線，及大小金鏟各5把，果然再掀網友熱潮，一個多小時的節目，吸引了8500多人次的網友留言，1000多次分享。不少抽中月老紅線的網友直呼幸運，還有鐵粉開心表示，上次競標閹雞差一秒沒標到，這次抽中紅線，真是「有志者事竟成」！

直播由新北市副發言人葉元之擔任叫賣哥與主持人，配合七夕情人節氣氛，他與民政局正妹常子庭分別扮成牛郎與織女，宗教科長藍品駿則變裝為甯采臣。特別的是，素有鐵漢形象的新北市副市長侯友宜也現身直播節目，首度公開自己年輕時的約會經驗，他與主持人一來一往的對話相當詼諧有趣，許多網友留言，「侯副市長真的好親民」。

葉元之首先問侯友宜和太太當年怎麼認識，侯友宜輕鬆回答「吃飯就認識了」。他打趣說，他們第一次約會的地方「很高級」，就是台北市武昌街的「排骨大王」，一碗排骨麵50元，葉元之追問是誰付的錢，侯友宜笑說「忘記了」，「好像是老婆出的錢」。

侯友宜接著說，當年他幾乎都睡在辦公室，而她太太家裡剛好有空房間，就發揮年輕人最常講的「居住正義」，邀請他免費去家裡住。葉元之開玩笑問侯友宜當年在太太家都做些什麼？侯友宜笑說，該做的都做了，「房間打掃很乾淨」，還要「搓地板、擦窗戶」，但他強調，「那個年代是很規矩的」。

被問到對女兒交男朋友有沒什麼建議，侯友宜反問，「這年頭老爸還有建議權嗎？」他笑說，「男人永遠是家裡的弱勢團體」，「得罪老婆已經很慘了，不能再得罪上輩子的情人」，言談之間，充分展現對家人的尊重與疼愛。

新聞局指出，這幾次「直播電商」一次比一次熱，成功行銷新北市的特色，也幫在地廠商創造商機，下個月會推出社會企業商品與農特產品的直播銷售活動；民政局則表示，這次拍賣緣道觀音廟與靈鷲山的文創商品，讓年輕人看到傳統宗教的創新，而義賣八里五福宮與三重先嗇宮的結緣品，共募得兩萬多元，將捐到社會局專戶做公益，感謝網友們的熱情響應。

(中時)