世大運》鄭兆村與黃士峰標槍進決賽

台北世大運田徑項目24日在台北田徑場舉行，中華隊選手鄭兆村（前）在男子標槍資格賽，以81.54米擲進決賽。鄭兆村在賽後開心振臂。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日

世大運田徑場上中華隊標槍雙保險鄭兆村24日在資格賽第一次就擲出81.54公尺輕鬆晉級26日決賽，上屆銀牌得主黃士峰也以77.78公尺取得決賽門票。

鄭兆村在今年兩度改寫全國紀錄，尤其是在亞洲大獎巡迴賽第二戰嘉興站的86.92公尺技驚全球，雖然接下來的亞錦賽和世錦賽都沒有調整好狀態，但今日的資格賽第一次就有超過80公尺以上的成績，似乎有逐漸回升的跡象。

德國選手霍夫曼也在另一分組第一次就擲出83.51公尺，狀況比鄭兆村來得好，黃士峰第一次擲出72.77公尺即取得決賽資格，但他沒有休息，第三次擲出77.78公尺分組第二，在所有參賽選手中排名第三，僅次於霍夫曼與鄭兆村。

(中時電子報)