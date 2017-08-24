又放閃！吳奇隆眼裡只有劉詩詩甜爆

吳奇隆、劉詩詩一路拉手甜蜜對視，閃瞎眾人。（圖／翻攝自微博）

兩人看向彼此的眼神滿是愛。（圖／翻攝自微博）

藝人吳奇隆和劉詩詩結婚2年多仍像熱戀情侶，不管出外逛街、互相探班或是現身機場，常被捕捉到緊緊勾手黏TT的畫面，最近小倆口出現在機場，果然又放閃一波，一路緊緊牽手外，眼神更是離不開彼此，讓網友大呼閃瞎了！

吳奇隆、劉詩詩日前一起現身北京的首都機場，兩人一身輕便打扮，一路上手拉手有說有笑，尤其不時轉頭彼此對視，彷彿眼裡只有對方，噴發出滿滿愛意，旁若無人般地秀恩愛，讓眾人看了直喊「太甜啦」、「這狗糧我吃了」、「一定要一直幸福」、「這就是嫁給愛情的樣子啊」。

(中時電子報)