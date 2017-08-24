世大運》正妹工作人員被親吻臉頰性侵？大會：誤會啦!

世大運選手村外日前傳出一起國外選手性侵女工作人員，後因該工作人員不願作筆錄未成案。(本報系資料照)

世大運林口選手村今傳出一起名女性工作員，被國外選手親吻、請求臉書加好友，不料被看見的員警提報性侵，後經查，事情沒那麼嚴重 ，當事人也不願意出面作筆錄，不認為自己被性侵。

根據《蘋果日報》報導，有一名外型姣好的世大運女性工作，21日走在林口選手村戶外人行天橋時，突被某位籍選手強吻臉部、襲胸，還強逼她加臉書好友，讓她受到驚嚇，事還由其他工作人員同報警。

據世大運發言人楊景棠今(24日)表示，其實事情沒那麼嚴重，該國外男選手只是禮貌性欲親吻女工作人員臉頰，只是此舉在旁的員警看到，便主動提報性侵，由於該名女工作人員事後不願意出面作筆錄，所此這起性侵案並未成立。

(中時電子報)