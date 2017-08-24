16強賽擊中對手下體 曾子鎰止步8強「喊退休」

曾子鎰最後一役止步8強，將從國際賽退休。(蔡依珍攝)

曾子鎰(紅)苦戰高大的美國選手，無奈止步8強。(蔡依珍攝)

曾子鎰(紅)苦戰高大的美國選手，對方長腿一度勾到他身上纏住。(蔡依珍攝)

曾子鎰原希望在主場力拼銅牌，為中華隊爭光，無奈仍止步8強。(蔡依珍攝)

曾子鎰(紅)苦戰高大的美國選手，無奈止步8強。(蔡依珍攝)

曾子鎰(紅)苦戰高大的美國選手，無奈止步8強。(蔡依珍攝)

曾子鎰在世大運跆拳男子87公斤級16強賽，踢中澳洲選手下體、提前3分鐘結束比賽，他在8強賽遇上身材明顯高壯的美國對手HEALY Jonathan Daniel，前兩輪都無法突破對手防禦，分別被對手攻下3分和1分，第三回合「破蛋」拿下1分仍無法力往狂瀾，最後以1比9吞敗。

曾子鎰說，曾在紐西蘭遇上HEALY Jonathan Daniel，對方人高馬大，一抬腳就能輕易擊中自己頭部，賽前有觀看對手影片，擬出近身攻擊策略，但實際在場上對打仍無法突破。

曾子鎰說，自己正好是87公斤，在台灣或亞洲賽還可以，但到了國際賽就比較吃虧，曾遇到220公分、破百公斤長人，只被對方拿下1分、以0比1吞敗，「好像在跟長頸鹿對打！」賽前就知道自己量級本來就比較難打、沒很大勝算，仍希望在主場力拼銅牌，為中華隊爭光，無奈仍止步8強。

提到前一場對澳洲選手MEYERS Adam Leslie，曾子鎰笑說自己以為踢到對手右側腹護具，但卻沒計分，正納悶時，對手卻抱著下體倒地，至今仍感到不解。

22歲的曾子鎰說，從小六開始練跆拳四處征戰，世大運是自己最後一場國際賽，延畢1年的他將把全運會當成最後一站，之後就計畫退休，希望多點時間陪家人，未來會先當兵再繼續打算。

(中時)