天鴿撲港 翁虹「最愛」慘遭英勇犧牲
中度颱風「天鴿」昨(23日)狠掃香港、澳門，當地天文台為提醒民眾，發出5年來難得的第2個「10號風球警報」，然仍造成港澳多人傷亡，女星翁虹昨晚也在微博分享颱風的可怕，她的最愛名車也因這次颱風遭樹壓垮，「英勇就義犧牲了」。
長期定居在香港的翁虹昨發聲說：「這次香港的颱風，是我有史以來看過最嚴重最具破壞甚至毀滅性的一次應該可以跟兩年前台灣17級颱風旗鼓相當，半斤八兩了！我的一部車子就是因為颱風關係把大樹倒下壓垮了我的車，愛車只好英勇就義犧牲了！！」
雖失去最愛的車子，翁虹仍不忘提醒網友注意颱風威力，表示：「希望這次把傷亡人數降到最低！盡快恢復正常！大家都注意出入平安！完整的出去平安的回家」，粉絲則說：「願大家平平安安！」、「女神人沒事就好」。
(中時電子報)
關鍵字：翁虹
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