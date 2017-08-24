前CIA女探員集資買推特 要封殺川普帳號

前中情局探員威爾森發起集資，希望買下推特讓川普噤聲。(美聯社)

川普熱愛以推特治國，中情局前臥底美女探員威爾森女士受夠了，她上周發起集資，希望買下推特，然後關掉川普的帳號。她在推特寫道，「如果推特高層無法封鎖川普散播的暴力和仇恨，那就讓我們來。#買推特#讓川普噤聲」

要收購推特沒那麼簡單，到周三之前，她募集的資金不到6000美元，離10億美元目標還有極大差距；白宮聲明反唇相譏，稱此等意圖剝奪川普言論自由的行徑，正是仇恨和不寬容的表現。

(中時)