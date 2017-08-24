跆拳3人苦戰仍吞敗 楊宗燁下午戰16強

世大運跆拳對打24日進行最後一天個人賽，經過1上午激戰，3人吞敗、1人晉級。

曾在2016年亞錦賽奪金的台灣跆拳好手林宜青，在16強賽對上韓國選手MOON Jisoo，雙方你來我往，最後仍以9比12吞敗；在16強賽踢中對手下體、提前3分鐘結束比賽晉級的曾子鎰也止步8強。

73kg量級的馬婷霞打進8強賽遇上壯碩的墨西哥選手ACOSTA BALAREZO Briseida，激戰的最後一刻以9比9平手進入延長賽，卻在第四回合不慎被對手擊中吞敗，馬氣得把護帽往地上摔。

僅剩男子組74公斤級的楊宗燁順利晉級16強，他將在下午續戰，可望再添一牌。

(中時)