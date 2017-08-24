紀念齊柏林 高公局推「國道綠廊道」
交通部長賀陳旦今視察「國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程」時表示，交通部將到行政院報告「國道綠廊道」計畫，兼以紀念6月不幸逝世的空拍攝影家齊柏林。
賀陳旦表示，台灣國道以南北走向發展為主，影響了不少台灣東西向發展的生態、聚落及原住民部落等，因此交通部高公局希望推出國道綠廊道計畫，兼顧環境保育與發展。
高公局長趙興華舉例，如先前大量紫斑蝶穿越雲林縣國道三號，高公局預先封路，以及為了協助石虎復育，高公局在國道三號苗栗通霄段建造多功能生物廊道等，往後皆可延伸發展。
賀陳旦表示，之所以想藉此紀念齊柏林先生，是因為齊柏林出生高公局員工，也為整個北二高的興建歷程留下完整的空拍紀錄，同時又相當關心生態，希望藉由國道綠廊道計畫，呼應齊柏林。
(中時)
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