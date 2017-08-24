竹北市露天電影院 邀請民眾COSPLAY
新竹縣竹北市公所每年都舉辦露天電影院，今年以「我們的電影X誰的妝」為主題，自9月2日起至23日止，周末晚間在不同學校、公園舉辦電影放映會，包含《樂來樂愛你》、《名偵探柯南：純黑的惡夢》、《你的名字》等，適合親子一同欣賞，竹北市公所還在每場提供400份小美冰淇淋，為民眾消暑。
竹北市長何淦銘表示，公所年年舉辦露天電影院，今年也邀請新住民團體共襄盛舉，9月3日下午邀請新住民舉辦了「舞動x藝食」嘉年華，透過異國美食、表演認識不同國家文化，也彼此熟悉。竹北市民代表會主席林啟賢也說，期望透過露天電影院活動，讓大家一起在夏夜中懷舊，邀請市民朋友一同參與。
今年除了電影之外，特別舉辦4場COSPLAY大賽，邀請喜歡扮裝的民眾參與，每周會選出前3名，並有提供獎金，可事先於上「2017竹北露天電影院-我們的電影X誰的妝」FACEBOOK粉絲專頁報名。
今年播放電影包含9月2日在十興國小的《名偵探柯南：純黑的惡夢》、3日在竹北市文化公園的《樂來樂愛你》、9日在鳳岡國小的《寶貝老闆》、16日在麻園國小的《你的名字》、23日在縣華停車場的《復仇者聯盟2：奧創紀元》。每晚皆有「浪漫時光星空電影院」，提供15組民眾享用晚茶點心等特別好禮，但須事先報名。
(中時)
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