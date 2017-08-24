藍祭上萬件提案擋前瞻 林全：盼理性審查

國民黨立院黨團提出1萬多案刪減前瞻特別預算的提案企圖阻擋前瞻特別預算，行政院長林全今天在院會中表示，請在野黨以國家人民福祉為念，理性審查，使特別預算案早日通過，讓國家各項建設儘速展開。

行政院上午舉行院會，行政院發言人徐國勇在院會後記者會轉述林全說法指出， 立法院目前正舉行第三次臨時會，審議前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案。針對部分立法委員與民眾所提出的質疑或反對意見，請相關部會首長務必就主管計畫及預算內容，備妥充足的說明及論述資料，主動向立法委員及社會大眾溝通說明，爭取支持。

另有些錯誤的說法，也請部會首長在第一時間向社會大眾說明或透過網路儘速澄清。林揆籲請在野黨以國家人民福祉為念，理性審查，使特別預算案早日通過，讓國家各項建設儘速展開。

(工商)