若世大運是戰爭 黃安看衰「台灣輸死了！」
國際性的體壇盛事世大運正在台北如火如荼舉行著，然從開幕式起便引發了不少爭議，使主辦單位面臨一場有史以來最尷尬的開幕典禮，對此，長期定居北京的黃安稍早也發文唱衰，直言：「如果賽事是一場戰爭，台灣輸死了！連一個二線的國際賽事都辦的如此荒腔走板、狀況百出，如此泛政治化，大家搶官做，蔡英文政府還能幹好什麼事？」
黃安稍早發文先提2008年的北京奧運，雖同年發生華南雪災、汶川地震，但在北京政府的努力下，仍奮力將活動辦得盡善盡美，黃安表示自己當時在電視機前看開幕式，忍不住感動淚崩，不只驕傲被評為「最成功的奧運會」，也開心喊：「全世界在看，咱拿下了！」
話鋒一轉，黃安批評今年在台北舉行的世大運漏洞百出，「場外抗議聲不斷、選手無法準時進場、總統在臉書上大發雷霆、市長破口大罵抗議團體『王八蛋』、執法員警吃餿掉的盒飯、選手抱怨接送班車不夠」，同時停電問題仍未解決，使黃安痛罵小英政府沒一件事做好，讓他只能在電視機前嘆氣、苦笑。
對此，網友回應：「一場奇葩的開幕式，背後反應了很多問題」、「台灣政府做什麼都跟鬧著玩似的」，或有人反問：「安哥，幸虧你是台灣人，可以微博上表達自己對台灣地區領導人的不滿；如果你是大陸人，還能這樣表達自己對領導人的不滿嗎？」
(中時電子報)
關鍵字：黃安
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