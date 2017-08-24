蔡依林「美人魚裝」上街好狂 一看肉色NuBra走光了

蔡依林時尚品味成為許多人模仿對象 。(圖/南都娛樂周刊 微博)

「呸姐」蔡依林造型風格無極限，每次現身勢必都將引領潮流，也成為許多人穿著爭相模仿的對象，近日她穿著白色小可愛，搭配復古喇叭牛仔褲，前衛造型再度成為鎂光燈焦點，更被形容如同「美人魚」般吸睛。

蔡依林近日現身上海機場，只見她身穿白色蕾絲花邊小可愛，因為合身反而襯托出傲人上圍，下半身則是搭配高腰魚尾褲，褲管下緣則如同喇叭花花瓣，走路時會隨之擺動散開，遠看時宛如一隻美人魚行走在路上，不過內搭著膚色的NuBra在行走過程不慎走光，但仍將前衛的時尚品味發揮得淋漓盡致，不過仍難敵酸民毒舌評論「一直都很醜，可是她的粉絲永遠看不明白」、「感覺她對時尚有某種誤解」。

對於成為酸民長期鎖定的目標，有「國際蔡」封號的她絲毫不在意，依舊堅持自己獨有的穿衣品味，豁達態度備受外界讚賞。

(中時電子報)