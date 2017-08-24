金牌總教練生鏽 郭李建夫國際賽連3壞
世大運中華棒球隊總教練郭李建夫昨天輸給南韓隊後，向全國球迷道歉，曾幾何時，這位號稱「金牌總教練」卻在這2年的國際賽會上崩壞，對照以往風光奪冠的場面，令人不勝唏噓！有必要追究原因。
郭李崛起於2014年在台灣舉行的首屆U21世界盃，首度擔任中華隊總教練的郭李，把一支業餘球員為主的中華隊，充分展現戰力，先後擊退擁有超過10名職業球員的南韓、日本，勇奪冠軍。
上一屆2015年7月的光州世大運，郭李建夫再度率隊出賽，全隊打出4連勝、晉級金牌戰，後來遇到下雨，中華隊與日本並列金牌。同年9月在台灣舉行的亞錦賽，郭李建夫第3度擔任中華隊總教練，最後中華隊擊敗日本、拿到亞軍。
可是2016年的郭李帶領中華隊培訓隊征戰國內、外並沒有好成績，7月參加荷蘭哈連盃邀請賽，中華隊只有獲第4名；9月帶隊參賽U23世界盃比賽，中華隊預賽只贏阿根廷、奧地利，敗給日本、尼加拉瓜、澳洲而無緣前六強，最後只第7名。
郭李率領的培訓隊不斷征戰大大小小的比賽、多次出國移訓，花了政府數千萬培訓費，目標就是U23世界盃與今年的世大運，結果U23慘敗、沒想到世大運也無緣晉級前4強，上屆金牌變成本屆鐵牌，讓國人難以接受。
莫非「金牌總教練」生鏽了？這支中華隊大多數球員都是經過培訓隊在國內、外比賽千錘百鍊，怎會輸在細節上？或是郭李的帶隊風格出了什麼問題？需要主管機關出面關切、查出主因。
(中時)
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