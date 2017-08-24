世大運》陳傑預賽最佳 400跨進準決賽

2017世大運田徑項目24日進入第2天賽程，中華隊陳傑（中）在男子400公尺跨欄預賽跑出49秒82的成績，以分組第一晉級。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日

2017世大運田徑項目24日進入第2天賽程，中華隊陳傑（藍衣）在男子400公尺跨欄預賽跑出49秒82的成績，以分組第一晉級。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日

2017世大運田徑項目24日進入第2天賽程，中華隊陳傑在男子400公尺跨欄預賽跑出49秒82的成績，以分組第一晉級。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日

世大運田徑場中華隊好手陳傑在男子400公尺跨欄分組預賽跑出49秒82，以預賽最佳成績進入25日晚上的準決賽，中華另一選手余嘉軒也以分組第三晉級。

連續兩界在亞錦賽400公尺跨欄獲銀的陳傑，24日上午分組預賽，不但是分組最佳，而且是唯一跑進50秒內的選手。

余嘉軒在第二分組登場，他跑出51秒46，僅次於瑞士與阿根廷選手，分組第三晉級。25日的準決賽，陳傑被安排在第二組第五跑道，余嘉軒則在第三組第七跑道，如無意外陳傑有機會跑進決賽。

(中時電子報)