觀光小鎮發威 泰人赴日本佐賀旅遊暴增

《Stay》是2015年3月播出的泰國劇集，該劇有95％都在佐賀拍攝，所以基本上就是愛情故事＋旅遊宣傳片的感覺。（取自日本集合）

佐賀縣的觀光景點以自然景致最多，波戸岬與玄海海中展望塔是不少情侶喜愛造訪的地方。（取自於日本集合）

鏡山山上的展望台讓人一次飽覽市景與海景的遼闊，是必去景點之一。（取自於日本集合）

你對「佐賀」的印象是什麼？相信不少人還停留在《佐賀的超級阿嬤》裡頭充滿鄉村氣息的悠閒小鎮。事實上，佐賀的確是日本開發較晚的地方，目前還保有質樸人情味與田園風光，不過也因為這樣，國外遊客來日本遊玩較少在佐賀停留。

不過據日本觀光局統計，訪佐賀的外國旅行人數比五年前增加了六倍，特別是泰國遊客有著顯著的成長。為什麼泰國人會這麼愛佐賀縣？原來，佐賀觀光局以泰國人為對象，拍攝了七部作品（電影及電視劇）。當中，以《Stay》和《Time Line》最受歡迎。不少影迷前往佐賀進行聖地巡禮，甚至有情侶模仿劇中情侶，到祐德稻荷神社拍攝婚紗照。

日流在泰國大受歡迎，這也讓喜愛海外旅遊的泰國人更願意赴日旅遊。佐賀縣也在競爭激烈的日本觀光中，透過影劇宣傳，站穩日本國內旅遊市場。

(中時)