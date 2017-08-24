觀光小鎮發威 泰人赴日本佐賀旅遊暴增
你對「佐賀」的印象是什麼？相信不少人還停留在《佐賀的超級阿嬤》裡頭充滿鄉村氣息的悠閒小鎮。事實上，佐賀的確是日本開發較晚的地方，目前還保有質樸人情味與田園風光，不過也因為這樣，國外遊客來日本遊玩較少在佐賀停留。
不過據日本觀光局統計，訪佐賀的外國旅行人數比五年前增加了六倍，特別是泰國遊客有著顯著的成長。為什麼泰國人會這麼愛佐賀縣？原來，佐賀觀光局以泰國人為對象，拍攝了七部作品（電影及電視劇）。當中，以《Stay》和《Time Line》最受歡迎。不少影迷前往佐賀進行聖地巡禮，甚至有情侶模仿劇中情侶，到祐德稻荷神社拍攝婚紗照。
日流在泰國大受歡迎，這也讓喜愛海外旅遊的泰國人更願意赴日旅遊。佐賀縣也在競爭激烈的日本觀光中，透過影劇宣傳，站穩日本國內旅遊市場。
(中時)
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