第3屆中國環博會9月開跑 提供上千名職缺

以「匠心齊聚，華南獨秀」作主題的第三屆中國環博會，將於9月20至22日在廣州琶洲展館舉辦，將有來自20個國家和地區、近400多家環保企業參展，屆時上百家環保企業，將提供上千個環保職位。

第三屆中國環博會，今年將設七大展區，展場總面積近3萬平方公尺，比去年還增長近50%。來自20個國家和地區的近400多家環保企業參展，也較上屆多40%以上，成為華南地區同類展會中增長最快的環保展。

展會上不僅有韓國、德國、比利時、澳洲、巴基斯坦、法國、加拿大、美國、日本、義大利、印尼等20個國家和地區的企業參展，展會也將舉辦超過100場的海外買家採購配對活動。

而今年展會的一大亮點，是展會首辦環保專場招聘，主辦方聯合必高環保人才網同期舉辦「2017第四屆秋季大型環保專場招聘會」，將替100多家企業現場配對高端環保人才，提供上千個職位。

(旺報)