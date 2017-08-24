太太們注意！ 藤木直人11月17日唱給妳聽

藤木直人睽違13年再度訪台。（welcome music 提供）

日本男星藤木直人相當多產，結婚12年育有3名子女，在演藝圈走全才路線的他，日劇拍不停，曾與觀月亞里莎、天海佑希、綾瀨遙和中谷美紀等各類型美女合作，可說是女神收割機，光是今年上半年就有《謊言戰爭》和《成為母親》二部戲。

日前他又推出新單曲《Speed★Star》，並將於9月7日開始「Naohito Fujiki Live Tour ver11.1 ～原点回帰 k.k.w.d. tour～ 」巡迴演唱會，預計巡迴日本12個城市舉辦5場演出，以Live House Tour的形式象徵回歸音樂原點的初衷。

這次巡演不只在日本，台灣主辦單位驚喜宣布他將於11月17日星期五在台北ATT SHOW BOX開唱，用音樂與台灣粉絲再相會。

這次特地加入台灣場，一方面是他真的太久沒來，另一方面也是想透過這些年來的創作，讓台灣粉絲看看不同的藤木直人，主辦單位welcome music正在努力、看屆時是否能讓台灣粉絲們除了看他在舞台上散發音樂人魅力之外，能否「更近一點」，藤木直人也表示期待來台演出，畢竟距離上回已經是13年前的事情了。

(時報周刊)