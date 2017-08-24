貨車甩出血淋淋重物 阿婆嚇傻仍拾骨不昧

貨車轉彎甩出血淋淋重物，阿婆飽受驚嚇，仍「拾骨不昧」報警處理，讓豬棒腿物歸原主。（陳淑芬翻攝）

中市1名70歲阿婆日前行經立人派出所附近路口，1輛貨車轉彎時竟甩出血淋淋重物，阿婆驚嚇萬分以為遇到兇殺案，鼓起勇氣趨前查看，還好只是豬棒腿，立即通報警方。員警查辦「拾骨不昧」案毫不含糊，調閱監視影像以車追查到食品公司，業者認領失物頻頻道歉表示，司機未將車門關好，才發生「豬肉跳車」意外。

警方調查，1輛運在豬棒腿的貨車在16日11時行經第二分局立人派出所附近路口，轉彎時「砰」的一聲，竟甩出一大包血淋淋的豬骨，嚇壞路過的阿婆，阿婆趨前查看發現原來是1大包豬骨，她擔心影響交通好心想搬移，沒想到豬骨重達5公斤，她根本搬不動，還有熱心民眾幫忙，阿婆發現有員警探看立即報案。

警方首度處理「拾骨不昧」案，將豬骨存置冰箱，並調閱監視器，以貨車追查到所屬食品公司，通知業者前來領取。黃姓老闆娘頻頻道歉指出，都怪司機未將貨車門關好，才發生意外，並感謝警方及時幫忙。

(中時)