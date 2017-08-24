台東縣議員田石雄因病過世 享年69歲

台東縣議員田石雄因病過世。（台東縣議會提供）

台東縣議員田石雄病況惡化，24日上午在家過世，享年69歲。

田石雄今年初就身體健康狀況不佳多次進出醫院，但他仍堅守崗位，在定期會都有出席質詢，但上周的臨時會田石雄並未出席，近來健康狀況惡化，今天上午在家人的陪伴下在家過世。

田石雄曾任台東地區農會、台東縣農會理事長，從第15屆議員連任至18屆，是議會的資深議員，因為出身綠島，對綠島觀光、富岡港擴建等議題著墨甚深，也不斷的為農、漁民請命。

田石雄是第一選區的議員，任期已超過2年，剩餘任期僅1年4個月，依法不需補選。

(中時)