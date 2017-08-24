高調炫耀下海陪酒成績 星二代拚到紅牌慘被開除
已故女星坂口良子之女坂口杏里，不僅因找牛郎而花光母親留給她的積蓄，甚至欠下債務，因此放棄藝人身分，頂著星二代名號下海拍AV，然銷售成績不佳，又鬧出勒索醜聞，挨批「墮落到讓人笑不出來」，之後坂口杏里轉戰酒店圈，沒想到衰運沒有止息的一天，如今爆出連二流酒店都不收她。
星二代坂口杏里為填錢坑成了AV女優，然之後不知悔改，竟持續豪奢度日，加上謎片作品銷售不佳，日前她宣布轉職，到六本木高級酒吧當酒店妹，才大肆宣傳自己天天勤奮上工拚到店內頭牌寶座的消息，就疑似因為舉止太高調，惹得上頭不開心，慘遭開除。
樂極生悲的坂口杏里，之後換到東京澀谷車站某酒店坐檯，等級比之前的六本木lounge bar低，然據《CYZO》報導，坂口杏里照慣例在推特貼文宣傳換老闆，高調的行為讓新頭家也感冒，該篇貼文如今不但刪除，酒店的班表也沒再看見過她的名字，似乎又丟了工作，陪酒前途堪慮。
(中時電子報)
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