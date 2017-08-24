世大運淨化治安 竹市破獲槍毒販運集團

新竹市潘姓、陳姓男子以為世大運期間警力緊繃，23日晚間面交槍枝、毒品，當場被警方查獲。（徐養齡翻攝）

世大運期間警力緊繃，新竹市潘姓男子看準時機，23日晚間找友人調來槍、毒，準備趁機大撈一筆，不料仍被警方盯上，據線報前往逮人，起出4把改造手槍、子彈及混和型毒品，訊後依槍砲、毒品罪嫌將潘及陳姓共犯送辦。

警方指出，世大運期間各國選手齊聚市區競賽，警方為此特別規畫「世大運淨化社會治安及區域聯防毒品查緝專案勤務」，維護選手及市民安全，前晚查獲槍枝數量為近期之最，研判槍毒犯可能不知警方早有防備，誤以為世大運期間就能為所欲為。

警方調查，27歲潘姓男子前科累累，3年前因槍砲案入獄服刑，直到近期才獲假釋，但出獄半年至今，卻始終找不到工作。他在三餐不繼下竟打算再起爐灶，昨晚登門找20歲陳姓友人，準備調來一批槍毒販賣換錢。

未料，兩人在一處公寓處面交後，正滿臉欣喜打算下樓，一開門竟發現警方就站在門口，嚇得兩嫌手中裝袋的槍枝差點掉在地上，當場被起出4支金牛座915改造手槍、子彈15發及4包混和型毒品。

兩嫌落網後在警局不發一語，表情相當懊悔，據警方透露，金牛座915改造手槍市值約達3到5萬元台幣，4把總值最高可達20萬元，加上毒品單價不低，潘、陳兩嫌損失慘重，幸好及時被查獲，否則恐造成更大社會隱憂。

(中時)