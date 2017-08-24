鼓勵弱勢生 清大校友捐46台筆電
現今大學生沒有電腦宛如沒有紙筆，但對於弱勢學生而言，1台動輒破萬的電腦，仍是經濟上沉重的負擔，多名出身清寒的清大校友感同身受，24日特別捐贈46台全新、二手筆電，提供清寒學生使用，鼓勵這群新鮮人「英雄不怕出身低！」
來自單親家庭的計財系新生簡暉恩表示，媽媽因身體狀況不好，無法外出工作，家裡長期靠社會補助撐著，他則靠獎學金及打工維生，原本很擔心上大學後生活費會壓垮全家，幸好接連獲得旭日獎學金及學長姊捐助的筆電，對他猶如一場及時雨。
捐贈筆電的清大校友高爾夫球聯誼會，連續兩年發動捐筆電的愛心計畫，去年開學前就募得22台，今年有28名會員捐出46台筆電，包含12台全新、34台二手筆電，有提出申請旭日獎學金的學生都能領到。
聯誼會會長陳榮順指出，他聽聞有2位領旭日獎學金的新生，竟使用舊手機上網學習微積分、普化等科目，好學不倦精神令人動容，也凸顯弱勢學生經濟能力有限，希望學生們拿到筆電後，能夠助於學習。
(中時)
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