新富豪出爐！ 美國威力球彩券230億大獎1人獨得

美國威力球彩券今日在麻州開出高達230億的頭獎獎金。（達志影像/Shutterstock）

據今日美國網（USA Today）報導，由美國博彩委員會（Multi-State Lottery Association）發行、風靡全美44個州的威力球彩券（Powerball），於今日開出超大獎項，並產生了一位新科億萬富翁。根據麻州博彩委員會官方表示，這張彩票是在麻州境內售出，頭彩確認由一人獨得，將可獲得高達7.59億美元（約230億台幣）的獎金。由於頭彩獎金超高，也讓不少民眾熱烈參與，官方估算中頭獎的機率竟僅僅只有近3億分之一，幾乎等於全美總人口剛好產生一位得主的機率，讓外界非常羨慕那位幸運之兒。

美國的威力球彩券，創始於1987年，由哥倫比亞特區、愛荷華、堪薩斯、奧勒岡、羅德島及西維吉尼亞州等6個行政區發起，各州陸續加入，目前全美44個州、華府、波多黎各和美屬維京群島都有發行。威力球的玩法和台灣樂透彩類似，每張彩票售價2美元（約60.7台幣），從69個數字中選擇5個白球號碼、再從26個數字中選擇1個紅球特別號，玩家可加碼多付1美元（約30.3台幣）購買「Power Play」，讓總獎金翻倍成長。每週三和六開獎，並在開獎前59分鐘停止銷售。

We tested an economic theory by trying to buy people's Powerball tickets for much more than they paid pic.twitter.com/QOj3EBbvJa — Business Insider (@businessinsider) 2017年8月24日

The $758.7million #Powerball jackpot was won on a single ticket in #Massachusetts, the biggest one ticket win ever: https://t.co/vts1vQDO2i — Powerball USA (@PowerballUSA) 2017年8月24日

但這並不是威力球彩券最高獎金！去年1月，威力球曾創下頭獎獎金16億美元（約485.3億台幣）的紀錄，當時引發多州民眾瘋狂搶購，最終在開獎之後，由來自田納西、加利福尼亞和佛羅里達州的3位幸運兒，共同瓜分這鉅額的獎金。不過，根據美國法律規定，多數的州和聯邦對博彩皆有課稅，故中獎人必須繳納聯邦和地方兩份稅金，僅有德州、加州、佛州等不徵州等級的個人所得稅或博彩稅的地區，得主能少繳一大筆稅金。

本期威力球號碼：

6, 7, 16, 23, 26 威力球特別號：4

(中時電子報)