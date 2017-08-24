世大運》鞍馬超完美摘金 李智凱：這只是開始
台灣體操好手李智凱，昨(23日)在世大運鞍馬決賽以15.300分，超完美奪下金牌，未來還有國際體操大賽金牌等著他去拿，他今(24日)也說：「世大運金牌只是開始，接下來還有明年亞運、2020東京奧運。」。
12年前紀錄片《翻滾吧，男孩》，飾演《菜市場凱》的那個人就是李智凱，直到現在，李智凱還一直在勒練體操，還在去年里約奧成為唯一體操項目的台灣選手，本來看好拿手的招牌「湯瑪士迴旋」， 有機會奪牌，但在奧運前夕作地板練習時不慎受傷，最終被迫放棄全能項目，只能選擇腳不需使力的鞍馬，可惜一個旋轉失去重心落地，最終只獲得第31。
經過長期努力復健，李智凱昨以「完美落地」勇奪鞍馬金牌，15.300分也這是世界計分規則改變以來，鞍馬項目被扣分最少的紀錄，這次超完美表現，贏得全場觀眾的熱烈歡呼，也意味他已走出受傷陰霾，準備迎接體操生涯高峰。
「我在奧運前1個月受傷之後，努力作復健，教練也告訴我路還很長，不要放棄，這面金牌只是開始，未來還有明年亞運與2020東京奧運。」李智凱今天說，對教練林育信也是充滿感激。
面對明年亞運、2020年東京奧運，林育信準備將李智凱的湯瑪士迴旋難度，從80%提高到90%，全力助他繼續在國際大賽奪金。
(中時電子報)
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