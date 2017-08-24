一銀ATM盜領案 3外籍嫌犯判刑定讞

一銀ATM盜領三外嫌判刑定讞。左起潘可夫（Niklae Penkov）、安卓斯（PeregudovsAndrejs）、米海爾（Colibaba Mihail）。（報系資料照 黃世麒攝）

台版「瞞天過海」一銀ATM盜領案，台北地院將拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫依妨害電腦使用罪各判刑5年，3人提上訴求輕判，高院將3人略減刑度，改判4年6月到4年10月不等刑期，各併科罰金30到50萬元不等，最高法院今日駁回定讞。

本案是國際組織犯罪集團入侵台灣，該集團依任務分為「駭客組」、「車手組」及「銷贓組」。「駭客組」去年5月從美國、俄羅斯、羅馬尼亞等地伺服器向一銀倫敦分行進行攻擊，其中瑞士突破防火牆成功達陣，再入侵一銀內部網路，於自動提款機內植入程式碼，以遠端遙控派人來台盜領。

去年6月30日，該集團派人前往西門分行測試，確認可自遠端遙控ATM吐鈔。以巴比為首的15人車手組，再從7月8日起陸續來台，並在同月10日凌晨起分6組分頭盜領，安德魯等7名銷贓組成員則自7月9日陸續抵台，後因車手提款時曝光，檢警陸續查獲。

北院將安德魯等人判處妨害電腦使用罪的最高刑度5年，併科罰金60萬，但高院認為3人涉案情節有別，應依比例量刑，將安德魯改判4年10月、米海爾判刑4年8月、潘可夫判4年6月，沒收犯罪所得7748萬多元發還一銀，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)