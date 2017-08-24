一日之計在於晨 透過平台訂房即贈飯店早餐
三餐裡面，我們最常忽略早餐，可能是連睡覺時間都不夠，早餐通常隨便就打發掉了。不過若有機會在飯店享用華麗豐富的早餐，想到歐姆蛋鬆軟與鬆餅芳香，瞌睡蟲也能立刻甦醒。
根據線上旅遊平台Expedia® 2016年「亞太區旅客飯店禮儀調查」資料，95%台灣旅客將飯店早餐視為入住飯店最優先考量，這就能看出台灣人有多愛吃飯店早餐。只是若透過線上網站訂房，往往早餐都要額外付費，大部分的人通常不會花這筆錢，因為飯店早餐通常不太便宜。
但若能免費吃飯店早餐，是不是大大增加旅行中的小確幸呢？Expedia®為此精選出台灣五大飯店特色早餐口袋名單，並推出「你訂飯店，Expedia免費請你吃早餐」活動，限時搶訂至9月10日止，只要於12月10日前入住皆享有優惠，即可享用免費美味早餐。」
嚴選的五家飯店早餐各有特色。如晶華飯店的烘焙麵包、雲品酒店的白粥配菜、花蓮翰品酒店的現炸天婦羅等，都是製作精巧一點都不輸午晚餐的好味美食。
(中時)
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