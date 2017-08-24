一日之計在於晨 透過平台訂房即贈飯店早餐

晶華酒店柏麗廳所提供的早餐遠近馳名，西式麵包與烘焙點心吸引不少饕客前來。（圖片提供 Expedia）

在雲品酒店吃早餐，還可盡享日月潭美景，十分寫意自在。（圖片提供 Expedia）

花蓮翰品酒店的早餐種類豐富，除了日式跟西式料理，粵菜點心也是一流。（圖片提供 Expedia）

以美式工業風為設計概念的雀客旅館，在餐飲上，走美式輕食路線，店內嚴選台灣各地食材，用台灣食材，創造出獨特美式風味早餐，讓你一早就充滿美式活力。（圖片提供 Expedia）

位在西門町的町．記憶旅店，充滿著濃濃的懷舊氛圍，來到這吃早餐一定要嚐一口「麻糬鬆餅」才算不虛此行。（圖片提供 Expedia）

三餐裡面，我們最常忽略早餐，可能是連睡覺時間都不夠，早餐通常隨便就打發掉了。不過若有機會在飯店享用華麗豐富的早餐，想到歐姆蛋鬆軟與鬆餅芳香，瞌睡蟲也能立刻甦醒。

根據線上旅遊平台Expedia® 2016年「亞太區旅客飯店禮儀調查」資料，95%台灣旅客將飯店早餐視為入住飯店最優先考量，這就能看出台灣人有多愛吃飯店早餐。只是若透過線上網站訂房，往往早餐都要額外付費，大部分的人通常不會花這筆錢，因為飯店早餐通常不太便宜。

但若能免費吃飯店早餐，是不是大大增加旅行中的小確幸呢？Expedia®為此精選出台灣五大飯店特色早餐口袋名單，並推出「你訂飯店，Expedia免費請你吃早餐」活動，限時搶訂至9月10日止，只要於12月10日前入住皆享有優惠，即可享用免費美味早餐。」

嚴選的五家飯店早餐各有特色。如晶華飯店的烘焙麵包、雲品酒店的白粥配菜、花蓮翰品酒店的現炸天婦羅等，都是製作精巧一點都不輸午晚餐的好味美食。

(中時)