世大運》傑尼龜加油！江宏傑桌球男雙輕鬆摘勝

前兩屆世大運跟黃聖盛搭檔摘下男雙金牌的江宏傑，這次台北世大運改跟陳建安搭配。(報系資料照)

瞄準世大運桌球男雙3連霸的「傑尼龜」江宏傑，24日在台北世大運男雙首役，僅花短短18分鐘，就以3比0解決哈薩克對手，闖進男雙16強，接下來晚間江宏傑還要參加桌球男團8強賽事，對手將是波蘭。

搶在比賽開打前20分鐘，江宏傑、陳建安兩人就現身坐在場邊觀戰，似乎早已迫不及待上場面對哈薩克組合，當兩人正式進場時，現場觀眾也響起如雷掌聲歡迎，開賽就連贏6分，首局更以11比8的比賽獲勝。

接著2局，整個場面完全都被江宏傑、陳建安控制，先後再以11比5、11比6拿下，輕鬆直落三橫掃哈薩克對手，也替江宏傑的世大運桌球男雙3連霸之路開出紅盤，接下來16強對手是捷克組合。

除了江／陳的男雙組合，中華隊包含混雙陳建安／鄭怡靜、混雙廖振珽／陳思羽、男雙廖振珽／李佳陞、女雙鄭先知／劉昱昕等雙打組合，也都順利在今天贏球突破首輪。

(中時電子報)