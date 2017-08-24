更合身！長榮航空新制服 碧璽綠亮相

長榮航空新制服以「碧璽綠」的主色調。（黃琮淵攝）

長榮女性空勤組員領片剪裁為立體飛揚造型，並增加領巾，男性地勤改成三件式西裝。（黃琮淵攝）

長榮航空新制服11月全面換裝。（黃琮淵攝）

長榮航空新制服延續以往特色。（黃琮淵攝）

長榮航空新制服。(黃鳳丹攝)

長榮航空新制服。(黃鳳丹攝)

長榮航空新制服。(黃鳳丹攝)

長榮航空新制服。(黃鳳丹攝)

長榮空姐新制服今（24日）亮相，全新改款新制服，讓人耳目一新，設計師以「羅馬假期」這部經典電影作為發想，結合色塊拼接、幾何趣味及簡約俐落的剪裁，讓原本嚴肅專業的制服，融入復古藝文氣息與高級時裝質感，色調以「碧璽綠」為主色系，後領片剪裁為立體飛揚造型，象徵長榮航空翱翔全球的特色，領口、上衣袖口及洋裝後片開衩進行跳色處理，以代表不同職級。

長榮航空第一代制服是淺綠色線條的白色襯衫，搭配雅綠色合身及膝套裝，襯衫領口別上橘色綠邊(或綠色橘邊)領結，外套鈕扣則搭配象徵長榮集團的地球羅盤金色鈕扣。

現行第二代制服穿了14年，採用其雅綠色A-Line連身洋裝鑲白色線條，搭配U型領線剪裁合身雅綠色外套，外套袖口仍別有兩個象徵長榮集團的地球羅盤鈕扣。

今日接棒的第三代制服，集合色塊拼接、幾何趣味及簡約俐落的剪裁，女性新制服領片剪裁為立體飛揚造型，領口、上衣袖口及洋裝後片開差進行跳色處理，機服勤維群的正面與口袋處，以展翅的機翼為靈感，變化出抽象的三角形裝飾。

長榮航空目前的第二代制服，採用其雅綠色A-Line連身洋裝鑲白色線條，搭配U型領線剪裁合身雅綠色外套，男性地勤則為深綠色條紋兩件式西裝。（黃琮淵攝）

與舊制服最大差異，是增加空勤組員的領巾，繽紛圖案靈感來自生氣盎然的林木，展現長榮精神，不僅注入鮮明的企業形象，更展現朝氣與生命力，領巾不限打法，讓空服員發揮創意，增加畫龍點睛的效果。

男性地勤方面，三件式西裝表現正規與層次感，黑色領帶上以長榮航空代表色妝點，透過五條綠色或橘色繡點集合成機翼圖像，呈現長榮航空航線遍及五大洲的意向，背心的口袋可放置小物品，有助於隨時協助搭機旅客。

(中時)